वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप: नीतू गंघास ने जीता गोल्ड, स्वीटी बोरा भी फाइनल में पहुंचीं

नई दिल्ली. भारतीय महिला मुक्केबाज नीतू गंघास ने शनिवार, 25 मार्च को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आईबीए महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 48 किग्रा फाइनल में मंगोलिया की लुत्सेखान अल्तानसेत्सेग को 5-0 हरा दिया है. इस जीत के साथ ही नीतू विश्व चैंपियन बनने वाली केवल छठी भारतीय मुक्केबाज (पुरुष या महिला) बन गई हैं. वहीं, तीन बार की एशियाई मेडल विजेता स्वीटी बोरा 81 किग्रा फाइनल में चीन की वांग लीना से भिड़ेंगी.

छह बार की चैम्पियन एम सी मैरीकॉम (2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018), सरिता देवी (2006), जेनी आर एल (2006), लेखा केसी (2006) और निकहत जरीन (2022) अन्य मुक्केबाज हैं, जिन्होंने विश्व खिताब जीते हैं.

दो बार की वर्ल्ड यूथ चैंपियन नीतू ने पहले राउंड में अल्तांसेटसेग पर 5-0 से दबदबा बनाया, लेकिन दूसरे राउंड में उन्हें 3-2 की चेतावनी दी गई. उन्होंने शनिवार को फाइनल में दो बार की एशियाई चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडल विजेता लुत्साइखान अल्तांसेटसेग को हराकर तीसरा राउंड जीत लिया.

WPL 2023 Final : मुंबई-दिल्ली के बीच खिताबी जंग कल, हरमनप्रीत कौर vs मेग लैनिंग में मुकाबला, कौन मारेगा बाजी?

22 साल की भारतीय बॉक्सर 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की चैंपियन हैं. उन्होंने अपनी दूसरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया. वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनका अब तक एक शानदार अभियान रहा, जिसमें रेफरी स्टॉप्स कॉन्टेस्ट (RSC) के फैसलों द्वारा तीन जीत दर्ज की गई हैं.

NITU GHANGHAS beat Lutsaikhan Atlantsetseg of Mongolia by 5⃣-0⃣in the FINAL #WorldChampionships #WWCHDelhi #Boxing #WBC2023 #WBC @NituGhanghas333 pic.twitter.com/5kpl6dUFzU

— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) March 25, 2023