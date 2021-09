T20 वर्ल्ड कप का एंथम रिलीज, विराट कोहली और कायरन पोलार्ड का दिखा अलग 'अवतार'

दुबई. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) का आधिकारिक एंथम और प्रचार अभियान से जुड़ी फिल्म भी रिलीज की. इस फिल्म में भारतीय दिग्गज विराट कोहली (Virat Kohli) और वेस्टइंडीज के कप्तान कायरन पोलार्ड (Kieron Pollard) सहित कुछ खिलाड़ियों के अवतार नजर आ रहे हैं. टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से ओमान और यूएई में शुरू होगा. फाइनल 14 नवंबर को दुबई में खेला जाएगा.

बॉलीवुड के संगीत निर्देशक अमित त्रिवेदी के संगीत निर्देशन में तैयार एनिमिनेटेड फिल्म में दुनिया भर में टी20 के युवा प्रशंसकों तथा खेल के कुछ नामी दिग्गजों को शामिल किया गया है. भारतीय कप्तान कोहली खिलाड़ियों के समूह की अगुआई करते हैं. इसमें मौजूदा चैंपियन वेस्टइंडीज के कप्तान पोलार्ड, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और अफगानिस्तान के राशिद खान भी शामिल हैं.

कोविड-19 महामारी के बाद क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में दुनिया के 16 देश हिस्सा लेंगे. टूर्नामेंट का उद्घाटन 17 अक्टूबर को होगा जब ओमान पुरुषों के टी 20 विश्व कप में पदार्पण करने वाले पपुआ न्यू गिनी से भिड़ेगा. यह मुकाबला मस्कट की ओमान क्रिकेट अकादमी में खेला जाएगा.

🎵 Let the world know,

This is your show 🎵

Come #LiveTheGame and groove to the #T20WorldCup anthem 💃🕺 pic.twitter.com/KKQTkxd3qw

— ICC (@ICC) September 23, 2021