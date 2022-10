भारत ने AFC अंडर-17 एशियाई कप क्वॉलियर्स में मालदीव को दी करारी शिकस्त

अल खोबार (सऊदी अरब). भारत ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए मंगलवार को यहां मालदीव को 5-0 से करारी शिकस्त देकर एएफसी अंडर-17 एशियाई कप 2023 के क्वॉलिफायर्स में अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत की. भारत की तरफ से कप्तान वनलालपेका गुइटे, ललमिंगछुआंगा फनाई, अमन, बॉबी सिंह और फीनिक्स ओइनम ने एक-एक गोल किया.

भारतीय टीम ने शुरू से ही हावी होकर खेलने की रणनीति अपनाई जिसमें वह सफल भी रही. उसके पास नौवें मिनट में ही गोल करने का मौका था, लेकिन वह चूक गया. कप्तान गुइटे ने हालांकि जल्द ही भारत की तरफ से पहला गोल दाग दिया.

फनाई ने 24वें मिनट में भारत की बढ़त दोगुनी कर दी. भारतीय कप्तान के पास अपना दूसरा गोल करने का भी मौका था, लेकिन मालदीव के पेनल्टी बॉक्स के पास से ली गई. उनकी फ्री किक बार से टकरा गई. भारत मध्यांतर तक दो गोल से आगे था. उसने दूसरे हाफ में भी शुरू से ही दबदबा बनाए रखा और 15 मिनट के बाद अपना तीसरा गोल भी कर दिया. टीम के लिए यह गोल अमन ने किया.

India U-17 National Team 🇮🇳 Head Coach @23ibiano gives his opinion on the performance against Maldives 🇲🇻 and on the upcoming match against Kuwait 🇰🇼#AFCU17 🏆 #BackTheBlue 💙 #IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/uJcH1ZTVMR

— Indian Football Team (@IndianFootball) October 4, 2022