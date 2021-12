भारत की झिली डालाबेहड़ा ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप में जीता सिल्वर मेडल

ताशकंद. भारत की झिली डालाबेहड़ा ने बुधवार को यहां राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैम्पियनशिप के महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता है. डालाबेहड़ा ने 167 किग्रा (73 + 94) का कुल वजन उठाया, जिससे वह नाईजीरिया की पीटर स्टेला किंग्स्ले से पीछे रही जिन्होंने कुल 168 किग्रा (72 + 96) का वजन उठाया.

वह ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू के वजन वर्ग में हिस्सा ले रही थीं. चानू ने राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप और विश्व चैम्पियनशिप दोनों से हटने का फैसला किया था.

#Weightlifting ️‍♀️ Medal Alert

‘s #JhilliDalabehera lifts a total of 167kg with 73kg lift in Snatch & 94kg in Clean & Jerk to win 3️⃣ GOLD in Women’s 49kg (in each Category + Total) at the ongoing Commonwealth Senior C’ships 2021

Congratulations

Well done!! pic.twitter.com/uc9PCiZE1C

