India Lost To England: सेमीफाइनल में हुई भारत की हार, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछा- कितने आदमी थे?

नई दिल्ली. टी20 विश्व कप में गुरुवार को इंग्लैंड और भारत के बीच सेमिफाइनल का मैच खेला गया, जिसमें भारत को इंग्लैंड ने कुल 10 विकेट से हरा दिया. इस हार के साथ ही भारत अब टी20 विश्व कप से बाहर हो गया है. अब इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप का फाइनल खेला जाएगा. सेमिफाइनल में भारत की हार के बाद सोशल मीडिया पर पूर्व क्रिकेटर ने टिप्पणी की. वहीं आम लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया दी.

पूर्व भारतीय क्रिकेट इरफान पठान ने ट्वीट कर कहा, ‘टीम इंग्लैंड आप एक बेहतर टीम हैं, बधाई हो. टीम इंडिया को बहुत कुछ सीखना है और अगली बार और जबरदस्त तरीके से वापसी करनी है.’ इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में मिली दस विकेट से हार ने भारतीय टीम का 11 साल बाद आईसीसी खिताब जीतने का सपना और दुनिया भर में करोड़ों भारतीयों का दिल भी तोड़ दिया.

As one-sided as they get. India in the bilaterals and league stage seems a different side.

India Clueless with the ball. Hales and Buttler too good for this Indian attack.

Awesome #TeamIndia, you have lived up to our expectations, In the final, these English players will be seen kneeling in front of Pakistani bowlers.

Play like a test in powerplay and dream of winning the world cup #INDvsENG pic.twitter.com/gisAxfreLU

— Deepa (@Deepa_Gurukkal) November 10, 2022