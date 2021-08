राष्ट्रपति भवन में ओलंपिक के पदकवीरों का सम्मान, सुरक्षाबलों संग बजरंग ने खिंचवाई फोटो, सिंधु ने दिखाया मेडल

नई दिल्ली. टोक्यो ओलंपिक 2021 (Tokyo Olympics 2021) में भारत के लिए पदक जीतकर लाने वाले खिलाड़ियों को शनिवार को राष्ट्रपति भवन में चाय पर आमंत्रित किया गया. इस मौके पर ये खिलाड़ी अलग अलग अंदाज में नजर आए. ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु (PV Sindhu) इस हाई टी से पहले भारतीय दल के अपने साथी ओलंपियनों को अपना मेडल दिखाती नजर आईं. इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कि सिंधु भारतीय ओलंपियनों के लिए तय की गई पारंपरिक पोशाक पहने और मास्क लगाए दिख रही हैं. इसके साथ ही उनके साथी उत्सुकता के साथ उनका मेडल देख रहे हैं.

इस मौके पर बजरंग पुनिया भी अपने प्रशंसकों के साथ तस्वीरें खिंचाने और उन्हें ऑटोग्राफ देने में व्यस्त दिखाई दिए. पूनिया के साथ सशस्त्र सीमा बल के जवान सेल्फी लेते दिखाई दिए. बता दें भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को तोक्यो ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में पुरुषों के 65 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है.

राष्ट्रपति ने दी बधाई

इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खिलाड़ियों से कहा कि “कोविड महामारी में के दौर में आपने देश को खुशी दी है. कई साल बाद जब महारा तिरंगा ओलम्पिक में लहराया गया है तो सभी की भावना नीरज के साथ जुड़ी हुई थी.” राष्ट्रपति ने कहा कि “आप सबने खेल में भाग लेने के लिए सभी को प्रेरित किया है, अभिवावकों को भी पॉजिटिव किया है. उन्होंने कहा कि एक बार आप सभी को फिर से बधाई देता हूं.”

