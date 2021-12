ISL: बेंगलुरु और मोहन बागान के बीच आईएसएल का मैच 3-3 से ड्रॉ, जीत का बढ़ा इंतजार

बामबोलिम. सुनील छेत्री (Sunil Chhetri) की कप्तानी वाली टीम बेंगलुरू एफसी और एटीके मोहन बागान के बीच इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) फुटबॉल प्रतियोगिता का मैच गुरुवार को 3-3 से ड्रॉ रहा. इससे इन दोनों ही टीमों का जीत का इंतजार बढ़ गया है. बेंगलुरू की तरफ से क्लिटन सिल्वा (18वें मिनट) ने पेनल्टी पर गोल किया. उनके अलावा दानिश भट (26वें) और प्रिंस इबारा (72वें) ने गोल करके टीम को एक अंक दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

मोहन बागान के लिए सुभाशीष बोस (13वें), ह्यूगो बोमोस (38वें) और रॉय कृष्णा (58वें मिनट) ने गोल किए. कृष्णा ने पेनल्टी को गोल में बदला. इस ड्रॉ के बाद पूर्व चैंपियन बेंगलुरू 7 मुकाबलों में सिर्फ पांच अंक बटोरकर 9वें स्थान पर बरकरार है. उसके खाते में एक जीत और 2 ड्रॉ हैं. वहीं, मोहन बागान 6 मैचों में 8 अंकों के साथ छठे स्थान पर कायम है. उसके खाते में 2 जीत और इतने ही ड्रॉ मैच हैं.

