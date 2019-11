2020 में अमेरिका-ईरान के बीच हो सकता 'तृतीय विश्व युद्ध', MMA Fighting में उतरेगा ISIS को चुनौती देने वाला ‘ईरानी हल्क’

Loading...



"Being A Star" is the name of my first movie a comedy-action genre film by iranian director Mostafa Hashemzehi, who is popularly known as agent zehi ; The film continues to explore where greed and jealousy hinders one to succeed and to make a person to be a star out of it . Sadjad Gharibi, known as the Iranian Hulk in the film, is a special police force who plays a role in the kidnapping operation by the kidnappers. It will be a movie starring many Iranian stars and is expected to achieve worldwide success due to the presence of Iranian Hulk figures in the US and Europe. For more information contact us at : Mostafa.hashemzehi@gmail.com Translate by @iman_pandi "برای ستاره شدن" نام اولین تجربه سینمایی من خواهد بود ، مصطفی هاشم زهی در نویسندگی و کارگردانی این اثر نقش دارد ، در توضیح این فیلم آمده است حسادت غرور و حرص مانع رسیدن به موفقیت و این تلاش برای رسیدن به هدف است که از انسان یک ستاره میسازد . سجاد غریبی ملقب به هالک ایرانی در این فیلم یک نیروی ویژه پلیس است که در عملیات نجات گروگانها از دست آدم ربایان به ایفای نقش میپردازد . "برای ستاره شدن" بدلیل حضور ستاره هایی جهانی مانند هالک ایرانی به موفقیت های بین المللی در آمریکا و اروپا دست پیدا خواهد کرد .