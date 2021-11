ISL 2021: चेन्नईयिन FC ने हैदराबाद को 1-0 से हराया, मैच का इकलौता गोल पेनल्टी से हुआ

बाम्बोलिम. चेन्नईयिन एफसी ने इंडियन सुपर लीग (ISL 2021) फुटबॉल टूर्नामेंट में अपने पहले मैच में मंगलवार को यहां हैदराबाद एफसी पर 1-0 से संघर्षपूर्ण जीत दर्ज की. चेन्नईयिन की तरफ से व्लागिमीर कोमान ने 66वें मिनट में पेनल्टी पर गोल किया, जो आखिर में निर्णायक साबित हुआ और टीम तीन महत्वपूर्ण अंक हासिल करने में सफल रही.

हैदराबाद ने विशेषकर पहले हॉफ में गोल करने के कुछ शानदार मौके गंवाये, जिसका उसे आखिर में खामियाजा भुगतना पड़ा. उसे तब करारा झटका लगा, जब हालिचरण नरजारी चोटिल होने के कारण पहले 10 मिनट के अंदर बाहर हो गये. लेकिन इसके बावजूद हैदराबाद ने लगातार हमलावर तेवर अपनाये. चेन्नईयिन के हिमाचल प्रदेश में जन्मे गोलकीपर विशाल कैथ की प्रशंसा करनी होगी जिन्होंने हैदराबाद के प्रयासों को नाकाम करके चेन्नई की जीत में अहम भूमिका निभायी.

A penalty from Vladimir Koman was enough to get @ChennaiyinFC all 3 points! 💥

Here’s a recap for all the action 📹#ISLRecap #HFCCFC #HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/Em0xhaOVpc

— Indian Super League (@IndSuperLeague) November 23, 2021