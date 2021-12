ISL : केरल ब्लास्टर्स ने चैंपियन मुंबई सिटी को हराकर किया उलटफेर, अंकतालिका में भी मिला फायदा

मडगांव. मौजूदा चैंपियन मुंबई सिटी एफसी (Mumbai City FC) की इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के मौजूदा सत्र (ISL-2021) में लगातार चार जीत के अभियान पर केरल ब्लास्टर्स ने रविवार को रोक लगा दी. केरल की टीम ने 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही मुंबई सिटी टीम को 3-0 के बड़े अंतर से हराकर उलटफेर कर दिया. हालांकि मुंबई टीम को अंकतालिका में कोई नुकसान नहीं हुआ और वह अब भी टॉप पर बरकरार है.

केरल ब्लास्टर्स की मौजूदा सीजन में यह दूसरी जीत है. इस जीत के साथ केरल की टीम अंकतालिका में आठवें से पांचवें स्थान पर आ गई है. कोच इवान वुकोमैनोविक की टीम केरल के खाते में 6 मैचों में 2 जीत और 3 ड्रॉ से 9 अंक हो गए हैं. अंकतालिका की बात करें तो मुंबई के बाद दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद क्रमश: हैदराबाद एफसी, जमशेदपुर और चेन्नईयिन एफसी के 11-11 अंक हैं.

