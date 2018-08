UPDATE: After #ASRoma's first home match of the Serie A season, the club will auction off five match-worn shirts from our first team players to help raise money to donate to the disaster fund to #RebuildKerala #KeralaFloods #KeralaFloodRelief #RomaCares https://t.co/ntpHnYNJub

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 23, 2018



The thoughts of everyone at #ASRoma are with those affected by the floods that have caused so much devastation in #Kerala. We're in touch with the authorities to see what support we can offer. Fans can make a donation to the relief fund @ https://t.co/kGey38lBOv#KeralaFloods pic.twitter.com/01U5eaWGRN

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 20, 2018



Dear @KeralaReds Our international supporters liaison team will be in contact to see what we can do to help. Thank you for reaching out, and please know that all of us here @LFC are thinking about you in this time of extreme difficulty #YNWA https://t.co/UJzscZZS6Y

— Peter Moore (@PeterMooreLFC) August 17, 2018

केरल में आई कुदरती आफ़त से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर केंद्र-राज्य सरकार की मुहिम जारी है. कई राज्यों के अलावा, आम और ख़ास लोग भी मदद के साथ आगे आए हैं. कुछ देशों ने भी राहत कार्य के लिए आर्थिक मदद की पेशकश की है. लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे जरियों से भी मदद के हाथ आगे बढ़े हैं, जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा. इन्हीं में से एक है इटली का फुटबॉल क्लब एएस रोमा या रोमा. रोमा ने बाढ़ से तबाह हुए केरल की मदद के लिए अपनी ओर से योगदान की पहल की है. इटली की राजधानी और ऐतिहासिक शहर रोम में बसा ये क्लब इटली के सबसे बड़े क्लबों में से एक है. रोमा इटली के शीर्ष क्लब कंपटीशन सीरी-ए का चैंपियन भी रहा है और दुनियाभर में इस क्लब की अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है.रोमा के ट्विटर हैडल पर गुरूवार रात एक ट्वीट के जरिए केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए क्लब के प्रयास की जानकारी दी गई. क्लब ने फैसला किया है कि सीरी-ए के नए सीजन के अपने पहले होम गेम (अपने मैदान पर होने वाले पहले मैच) के दौरान रोमा खिलाड़ियों द्वारा पहनी गई जर्सी में से पांच जर्सी नीलाम की जाएंगी. नीलामी से जमा होने वाली राशि को एएस रोमा, केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए समर्पित करेगा.यूरोप में इसी महीने नए फुटबॉल सीजन की शुरुआत हुई है. इटली में भी सीरी-ए का नया सीजन शुरू हो चुका है. रोमा अपना पहला मैच टोरिनो से जीत चुका है. क्लब का पहला होम गेम 28 अगस्त को अटलांटा के खिलाफ रोमा के स्टेडियम स्टैडियो ओलिंपिको में होगा. इस मैच में रोमा के खिलाड़ी जो जर्सी पहनेंगे, उनमें से पांच जर्सी क्लब नीलाम करेगा.इससे पहले 20 अगस्त को किए एक ट्वीट में रोमा ने बाढ़ पीड़ितों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी और बताया था कि क्लब स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है और पीड़ितों की मदद के लिए प्रयास कर रहा है. क्लब ने अपने फैन्स से भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने की अपील की थी और केरल मुख्यमंत्री आपदा राहत फंड में दान करने की अपील की थी.इंडियन सुपर लीग और आई लीग की कई टीमें पहले से ही बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी हुई हैं. स्थानीय क्लब केरला ब्लास्टर्स और क्लब के सपोर्टर्स ग्रुप प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचा रहे हैं. बेंगलुरू एफसी, मुंबई सिटी एफसी, चेन्नईयन एफसी जैसे क्लब बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद मुहैया करवा रहे हैं. रोमा से पहले भी कुछ बड़े यूरोपियन फुटबॉल क्लबों ने अपना सहयोग और संवेदना बाढ़ पीड़ितों के प्रति जताई है. इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब लिवरपुल के सीईओ पीटर मूर ने क्लब की तरफ से मदद की पहल की थी. लिवरपूल के केरल सपोर्टर्स ग्रुप ने एक ट्वीट के जरिए लोगों से मदद की अपील की थी, जिसको देखकर मूर ने भरोसा दिलाया कि क्लब अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की मदद से बाढ़ पीड़ितों की मदद के प्रयास कर रहा है.स्पेनिश लीग- ला लीगा ने भी बाढ़ पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना और सहयोग जताया था. ला लीगा क्लब बार्सिलोना, जिरोना ने भी केरल के लोगों के लिए सहानुभूति जाहिर कर चुके हैं.दरअसल यूरोप की अलग-अलग लीग के बड़े क्लब के समर्थक भारत में अच्छी तादात में हैं. भारत से मिलने वाले इस समर्थन के कारण ही ये फुटबॉल क्लब और ज़्यादा भारतीय फैन्स के बीच अपनी मार्केटिंग के लिए कई तरीके अपनाते रहे हैं. कभी स्वतंत्रता दिवस पर, तो कभी गणतंत्र दिवस पर या फिर होली और दिवाली जैसे भारतीय त्यौहारों पर भारतवासियों को सोशल मीडिया के ज़रिए शुभकामनाएं देते रहते हैं. लेकिन केरल में आपदा की इस स्थिति में इन क्लबों का सहयोग के लिए आगे आना एक बड़ी और सकरात्मक पहल है जो मार्केटिंग की तमाम कोशिशों से ज़्यादा प्रभावी है.