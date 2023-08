नई दिल्ली. पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप (World Athletics Championship) में खेलते हुए 5वें स्थान पर रहे भालाफेंक खिलाड़ी किशोर जेना (Kishore Jena) तैयारी पुख्ता करने के लिए पिछले दो साल से घर नहीं गए हैं. निकट भविष्य में भी उन्हें इसकी संभावना नजर नहीं आ रही. बुडापेस्ट में विश्व चैम्पियनशिप में टोक्यो ओलंपिक चैम्पियन नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा तो जेना और डी पी मनु के प्रदर्शन ने भी सभी का ध्यान खींचा. जेना रविवार की देर रात हुए फाइनल में पांचवें स्थान पर रहे जिन्होंने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 84 . 77 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका. वहीं डी पी मनु छठे स्थान पर रहे जिनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 84 . 14 मीटर का था. पहली बार भारत के तीन खिलाड़ी विश्व चैम्पियनशिप फाइनल में शीर्ष तीन में थे.

ओडिशा के पुरी जिले के कोथासाही गांव के रहने वाले जेना ने बुडापेस्ट से इंटरव्यू में कहा ,‘पहली बार मैं इतने बड़े स्तर पर खेल रहा था और डर भी लग रहा था कि अच्छा खेल पाऊंगा या नहीं. पहली विश्व चैम्पियनशिप थी लेकिन मैं अपने प्रदर्शन से खुश हूं.’ उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने समय समय पर सलाह देकर उनकी हौसलाअफजाई की.

‘गोल्डन बॉय’ नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, अभिनव बिंद्रा के बराबर पहुंचे, कभी मोटापे का उड़ाया जाता था मजाक

वाह नीरज वाह! पाकिस्तानी खिलाड़ी को तिरंगे से दिया सहारा, VIDEO में देखें कैसे भारतीय पोस्टर बॉय ने जीत लिया दिल

Listen to our javelin stars who made the country so proud and outdid all expectations – Kishore Jena and DP Manu #Budapest2023 #WorldAthleticsChampionships2023#WorldAthleticsChamps #javelin@Kishore78473748 pic.twitter.com/EpDNW5g5XH

— Sundeep Misra (@MisraSundeep) August 27, 2023