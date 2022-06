Kuortane Games: नीरज चोपड़ा ने सीजन का पहला गोल्ड मेडल जीता, ओलंपिक चैंपियन को पछाड़ा

नई दिल्ली. नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) का टोक्यो ओलिंपिक के बाद शानदार प्रदर्शन जारी है. उन्होंने शनिवार रात ओलंपिक के बाद अपना पहला गोल्ड मेडल जीता. फिनलैंड के कुओर्ताने गेम्स (Kuortane Games) में जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पहला स्थान हासिल किया. बारिश की वजह से खिलाड़ियों को परेशानी हुई. वे 86.69 मीटर थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे और गोल्ड मेडल जीता. नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में 86.69 मीटर का थ्रो किया था. उनका दूसरा थ्रो फाउल चला गया था. तीसरे थ्रो के दौरान वे फिसल भी गए. इसके बाद वे अगले 2 प्रयास के लिए उतरे ही नहीं. लेकिन उन्हें अन्य कोई एथलीट चुनौती नहीं दे सका.

इसी महीने नीरज चोपड़ा ने पावो नुरमी गेम्स 89.30 मीटर का थ्रो करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया था. सभी को उम्मीद थी कि वह 90 मीटर का मार्क हासिल करेंगे. लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके. नीरज चोपड़ा ने 2012 लंदन ओलिंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट त्रिनिदाद और टोबेगो के केशोर्न वालकट को पीछे छोड़कर गोल्ड मेडल जीता. वालकॉट 86.64 मीटर का ही थ्रो कर सके. वहीं मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 84.75 मीटर के साथ तीसरे पर रहे.

After an intentional foul on his second, he slips on his third.. Testing conditions out there…#NeerajChopra pic.twitter.com/71qRFcEEyJ

