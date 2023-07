नई दिल्ली. विश्व के मशहूर फुटबॉलर लियोनल मेसी (Lionel Messi) का नाम किसने नहीं सुना होगा. आज इस बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर ने करोड़ो दिलों में अपनी जगह बना रखी है. लियोनल मेसी कार के काफी शौकीन है. लेकिन कभी कभी आपकी शौक की चीज ही आपके लिए जानलेवा साबित हो जाती है. मेसी के एक साथ एख बड़ी दुर्घटना होने से बच गई. सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो ने इसकी जानकारी दी है.

दरअसल, मेसी अपने परिवार के साथ ऑडी क्यू 8 नाम की कार से मायामी शहर जा रहे थे. इसी दौरान वह कार दुर्घटना का शिकार होते होते बच गए. दरअसल, ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें लिखा गया है कि मेसी रेड लाइट में चले गए. इसके बाद फ्लोरिडा की स्टेट पुलिस कार ने उन्हें घर तक छोड़ा. इस वीडियो को फुटबॉल क्लब बार्सिलोना नाम के एक वेरिफाइड अकाउंट ने पोस्ट किया है.

VIDEO: ईशान किशन ने बीच मैदान में सीनियर से लिए मजे, WI के गेंदबाज से की तुलना, कहा-‘आपसे ज्यादा बॉल खेल…’

🚨 | Messi went through a red light. 😭Luckily he was being escorted home by a Florida State Police car.

pic.twitter.com/mT8daiYK2g

— FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) July 14, 2023