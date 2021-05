Champions League: फाइनल में मैनचेस्टर सिटी के केविन डि ब्रुयन चोटिल, नाक और आंख के पास फ्रैक्चर

पोर्टो. मैनचेस्टर सिटी के केविन डि ब्रुयन (Kevin De Bruyne) का चेल्सी के खिलाफ चैंपियंस लीग के फाइनल के दौरान एंटोनियो रूडिगर से टकराने से नाक और आंख के पास फैक्चर हो गया. बेल्जियम के 29 साल के इस दिग्गज खिलाड़ी के लिए दो सप्ताह के अंदर शुरू हो रही यूरोपीय चैंपियनशिप (यूरो 2020) में खेलना संदिग्ध होगा. बेल्जियम की टीम यूरो 2020 में 12 जून को रूस के खिलाफ अपने अभियान को शुरू करेगी.



शनिवार को मैच के 60वें मिनट में रूडिगर से टकराने के बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा. मिडफील्डर डि ब्रुयन ने रविवार को ट्वीट किया, ‘अभी अस्पताल से आया हूं. नाक की हड्डी में फैक्चर के साथ बाईं आंख के पास की हड्डी में भी फैक्चर है. अभी मैं ठीक हूं. फाइनल मैच के नतीजे को लेकर निराशा है लेकिन हम वापसी करेंगे.’



Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back