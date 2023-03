59 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन... सुपरवुमैन ने कैंसर को दी मात... मुश्किल समय में 'लुलु' ने दिया साथ

नई दिल्ली. मार्टिना नवरातिलोवा (Martina Navratilova) वर्ल्ड टेनिस जगत में बड़ा नाम हैं. इस दिग्गज खिलाड़ी की टेनिस कोर्ट पर कभी तूती बोलती थी. चेक रिपलब्लिक में जन्मी मार्टिना नवरातिलोवा ने अमेरिका की ओर से टेनिस में प्रतिनिधित्व किया है. आज यह महिला टेनिस खिलाड़ी फिर सुर्खियों में हैं. इस बार उनकी चर्चा में होने की वजह खेल नहीं बल्कि कैंसर नामक गंभीर बीमारी है जिससे वह दोबार जंग जीतने में सफल रही हैं. नवरातिलोवा को गले और स्तन का कैंसर था जिसे उन्होंने मात दी है.

13 साल पहले स्तन कैंसर को दी थी मात

साल 2023 की शुरुआत में यानी जनवरी में जांच में पता चला कि मार्टिना नवरातिलोवा को स्तन के साथ गले का भी कैंसर है. 13 साल पहले उन्होंने स्तन कैंसर को मात दी थी. साल 2010 में उन्हें स्तन कैंसर हुआ था. जब उन्हें इस साल गले में कैंसर का पता चला तो उन्होंने जज्बा दिखाया. वह इससे बिल्कुल भी घबराई नहीं और समय से उपचार कराकर वह फिर कमेंट्री पैनल में लौट आई हैं. उन्हें हाल में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में टीवी पर कॉमेंट्री करते हुए देखा गया. इस दौरान उन्होंने मुश्किल दिनों को भी साझा किया.

नवरातिलोवा कुत्ते को छुपाकर अस्पताल लेकर जाती थीं

18 सिंगल, 10 मिक्स्ड डबल और 31 डबल ग्रैंड स्लैम की मालकिन नवरातिलोवा ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे वह इलाज के दौरान अपने पालतू कुत्ते के छुपाकर अपने साथ अस्पताल लेकर जाती थीं. उन्होंने कहा, ‘ लुलु (डॉग) मेरे हर ट्रीटमेंट में साथ था… यदि वे उसे मना करते तो मैं इसके बारे में कभी नहीं पूछती. ‘ नवरातिलोवा का मानना है कि एक एथलीट होने के नाते उन्हें इस बीमारी को मात देने में काफी मदद मिली. बकौल नवरातिलोवा, ‘हां, निश्चिततौर पर, आप मैच प्वॉइंट के फिनिश होने तक हार नहीं मानते. आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज रहती है.

Tennis legend Martina Navratilova reveals that she smuggled her dog into hospital during cancer treatments.

“Lulu was with me through every treatment… I didn’t want to ask in case they said no.”@piersmorgan | @Martina | #PMU | @TalkTV pic.twitter.com/PwG4PxwgQp

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) March 21, 2023