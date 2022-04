माइक टायसन गुस्से पर नहीं कर पाए काबू, विमान के अंदर यात्री पर किया मुक्कों से हमला, Video

नई दिल्ली. अमेरिका के पूर्व हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन माइक टायसन (Boxer Mike Tyson) का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस बार वह गलत कारणों के चलते चर्चा में हैं. वायरल हो रहे वीडियो में टायसन फ्लाइट अंदर एक यात्री पर मुक्कों से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वह यात्री पर लगातार एक के बाद एक मुक्के से वार कर रहे हैं. फुटेज में साफ दिख रहा है कि अमेरिकी बॉक्सर अपनी सीट के पीछे झुके हैं और यात्री पर बेहिसाब मुक्के बरसा रहे हैं.

माइक टायसन का स्वभाव गुस्सैल रहा है. वह पूर्व में कई बार इस तरह अपना आपा खो चुके हैं. टीएमजैड की रिपोर्ट के मुताबिक, जब वह व्यक्ति फ्लाइट में टायसन के करीब आकर बैठा तब तक सब कुछ ठीक था. लेकिन उसके बाद उस यात्री ने माइक टायसन को भड़काना शुरू किया. जिसके बाद अमेरिकी मुक्केबाज ने उस यात्री पर हमला दिया. यह वाक्या उस वक्त हुआ जब टायसन सेन फ्रांसिस्को से फ्लोरिडा जाने वाले थे. यह घटना 20 अप्रैल की बताई जा रही है.

BREAKING: Mike Tyson seemed to lose his cool on a #JetBlue flight on #Wednesday night.

TMZ reports states that the man assaulted was annoying #Tyson, took a selfie with him and kept trying to talk to the 55-year-old #fighter as he sat behind him.

#miketyson #News #fighting pic.twitter.com/ch9f7Mg3yI

