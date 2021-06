मिल्खा सिंह की हालत में लगातार सुधार, पत्नी भी कोविड-19 वायरस से डटकर लड़ रहीं जंग

चंडीगढ़. घातक कोविड-19 वायरस से संक्रमित भारत के महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह (Milkha Singh) की हालत में लगातार सुधार हो रहा है. इसकी जानकारी पीजीआईएमईआर (स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान) अस्पताल के प्रवक्ता ने रविवार को दी. तबीयत बिगड़ने के बाद 91 साल के मिल्खा सिंह को पीजीआईएमईआर में भर्ती कराया गया था, जो फिलहाल आईसीयू में हैं.



अस्पताल के प्रवक्ता अशोक कुमार ने कहा, ‘महान धावक मिल्खा सिंह की हालत में लगातार सुधार दिख रहा है जिन्हें कोविड-19 के उपचार के लिये तीन जून से आईसीयू में भर्ती किया गया था.’ उन्होंने कहा, ‘उनके सभी चिकित्सीय मानकों के हिसाब से छह जून को उनकी हालत पिछले दिनों से बेहतर है.’



इसे भी पढ़ें, मिल्खा सिंह की सेहत को लेकर लेकर खेल मंत्री रिजिजू बोले- उनकी हालत स्थिर, अफवाह ना फैलाएं



मिल्खा सिंह के परिवार ने भी प्रवक्ता के जरिये एक बयान जारी कहा कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है. प्रवक्ता के अनुासर उनकी पत्नी निर्मल कौर (82 वर्ष) का बीमारी से डटकर सामना करना जारी है जो मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं.

Statement by PGIMER (Chandigarh): Flying Sikh #MilkhaSingh's health is better today and he is being closely monitored by a team of three doctors @IndiaSports@KirenRijiju pic.twitter.com/whlV4exhgz