ISL 2021 : मुंबई सिटी की जीत से शुरुआत, इगोर एंगुलो के दम पर एफसी गोवा को दी मात

मडगांव. मुंबई सिटी एफसी ने इंडियन सुपर लीग के मौजूदा सीजन (ISL-2021) में जीत से आगाज किया. मुंबई सिटी एफसी ने सीजन ने अपने पहले मैच में एफसी गोवा पर 3-0 की शानदार जीत दर्ज की. जीत के हीरो स्पेन के स्ट्राइकर इगोर एंगुलो (Igor Angulo) रहे जिन्होंने 3 मिनट के भीतर 2 गोल कर दिए. पिछले सीजन की अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए एंगुलो ने 33वें और 36वें मिनट में गोल दागे. ब्राजील के येगोर काताताउ ने 76वें मिनट में टीम का तीसरा गोल किया.

काताताउ का आईएसएल में यह पहला मैच था. मुंबई ने गोवा के खिलाड़ियों पर शुरू से अंत तक दबाव बनाए रखा. मुकाबले के 33वें मिनट में एंगुलो ने कमाल दिखाया और मुंबई टीम का खाता खोला. इसके 3 मिनट बाद ही एंगुलो ने अपना दूसरा गोल करते हुए बढ़त को दोगुना कर दिया. हाफ टाइम तक स्कोर मुंबई के पक्ष में 2-0 ही रहा.

हाफ टाइम के बाद भी मुंबई के खिलाड़ियों ने गोवा को कोई मौका नहीं दिया. फिर 76वें मिनट में काताताउ ने दमदार अंदाज में गोल किया और स्कोर 3-0 कर दिया. मुंबई ने इसी स्कोर के साथ मुकाबला जीत लिया.

