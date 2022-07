Narinder Batra Resigns: नरिंदर बत्रा ने IOC सदस्य और FIH के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा

नई दिल्ली. नरिंदर ध्रुव बत्रा (Narinder Dhruv Batra) ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के सदस्य पद और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन (FIH) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने सोमवार यानि आज अपना त्यागपत्र आईओसी और एफआईएच को सौंपा है. बत्रा के पिछले कई दिनों से इस पद से हटने की बात चल रही थी. बीते माह दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उन्हें इस पद पर कार्य करने से मना कर दिया था और उन्हें जल्द से जल्द यह पद छोड़ने के लिए कहा गया था. बत्रा ने पद से इस्तीफा देने के मसले को अपना निजी निर्णय बताया है. इसके अलावा उन्होंने अपने चाहने वालों के लिए समर्थन और निर्देश के लिए आभार व्यक्त किया है.

बता दें बत्रा ने साल 2017 में हॉकी इंडिया के आजीवन सदस्य के रूप में आईओए का चुनाव लड़ा और जीता था. तीन अलग अलग पत्रों के जरिए बत्रा ने आधिकारिक रूप से आईओए, आईओसी और एफआईएच में अपने पदों से इस्तीफा दिया है.

Narinder Dhruv Batra resigns from the posts of IOC (International Olympic Committee ) member and president of FIH (International Hockey Federation).

