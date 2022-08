VIDEO: नीरज चोपड़ा का सपना तोड़ने वाले पर हुई लात-घूसों की बरसात, वर्ल्ड चैम्पियन एथलीट का अपने देश में बुरा हाल

नई दिल्ली. भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का विश्व चैम्पियन बनने का सपना तोड़ने वाले ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स के साथ उन्हीं के देश में मारपीट हुई है, जिससे वो घायल हो गए हैं. पीटर्स कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद इसी हफ्ते अपने देश लौटे थे. कैरेबियन नेशनल डेली की खबर के मुताबिक, पीटर्स की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी और उन्हें बोट से बाहर फेंक दिया. इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक बोट पर कुछ लोग पीटर्स के साथ मारपीट कर रहे हैं. इसके बाद उन्हें नीचे फेंक दिया गया था.

पीटर्स ने हाल ही में अमेरिका के यूजिन में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में जेवलिन थ्रो इवेंट का गोल्ड मेडल जीता था. उन्होंने 90.54 मीटर दूर भाला फेंक अपने खिताब का बचाव किया था. टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज ने 88.13 मीटर दूर भाला फेंकते हुए सिल्वर मेडल जीता था. हालांकि, पीटर्स कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने इस प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाए थे और जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता था. नदीम ने 90.18 मीटर की दूरी तय करते हुए गोल्ड मेडल जीता था. जबकि पीटर्स को रजत पदक से संतोष करना पड़ा था.

#AndersonPeters being beaten by five non-national in #Grenada pic.twitter.com/NrVBJwu2t9

— Do.Biblical.Justice. (@StGeorgesDBJ) August 11, 2022