नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बने, देखें VIDEO

नई दिल्ली. ओलंपिक चैम्पियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को एक बार फिर इतिहास रच दिया. नीरज डायमंड लीग मीट के लुसाने चरण का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए. इसी के साथ वह सात और आठ सितंबर को ज्यूरिख में डायमंड लीग के फाइनल में भी पहुंच गए हैं. वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय है. साथ ही उन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में 2023 में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है.

24 साल के नीरज चोपड़ा ने इस खिताब को हासिल करने के लिए पहले प्रयास में भाला 89.08 मीटर दूर फेंका. यह उनके करियर का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रयास है. वह चोट के कारण बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं ले पाए थे. हरियाणा के पानीपत के रहने वाले चोपड़ा डायमंड लीग का कोई खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं. चोपड़ा से पहले चक्का फेंक खिलाड़ी विकास गौड़ा डायमंड लीग मीट के शीर्ष तीन में जगह बनाने वाले इकलौते भारतीय हैं.

Top finish with 89.08m at Lausanne Diamond League 🔥

— Athletics Federation of India (@afiindia) August 26, 2022