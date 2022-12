FIFA World Cup 2022: नीदरलैंड्स 8 साल बाद क्वार्टर फाइनल में, फिर टूटा अमेरिका का सपना

नई दिल्ली. कतर फीफा वर्ल्ड कप में धमाकेदार खेल दिखाने वाली नीदरलैंड्स की टीम का सामना शनिवार को अमेरिका की टीम के साथ पहले प्री क्वार्टर फाइनल में हुआ. मेम्फिस डिपाय, डेली ब्लिंड और डेन्जेल डम्फ्रिज के शानदार खेल की बदौलत टीम ने अमेरिका को एकतरफा मुकाबले में मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली. ग्रुप मुकाबलों में टॉप पर रहने वाली नीदरलैंड्स ने अमेरिका के खिलाफ 3-1 की बड़ी जीत दर्ज की. टीम ने कुल 7वीं बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है. पिछली बार 2014 में टीम ने यह कामयाबी हासिल की थी.

शुरुआत में ही नीदरलैंड्स ने ठोका गोल

ग्रुप स्टेज में टॉप पर रहने वाली टीम नीदरलैंड्स ने प्री क्वार्टर फाइनल के मैच में अमेरिका पर शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाते हुए पकड़ बनाए रखी. खेल शुरु होने के महज 10 मिनट में ही टीम ने गोल दागा और 1-0 की बढ़त बना ली. मेम्फिस डिपाय ने डेनजेल डम्फ्रीज से मिले शानदार पास को गोल पोस्ट में डाल टीम को पहली कामयाबी दिलाई. पहले हाफ के इंजरी टाइम में डेली ब्लिंड ने गोल कर नीदरलैंड्स की बढ़त को 2-0 कर दिया.

The Netherlands progress to the Quarter-finals! 🇳🇱@adidasfootball | #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 3, 2022