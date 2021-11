चीन की टेनिस स्टार पेंग शुआई का वीडियो सामने आया, पूर्व उप प्रधानमंत्री पर लगाया था यौन शोषण का आरोप

नई दिल्ली. चीन (China) की लापता टेनिस स्टार पेंग शुआई (Peng Shuai) का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार के संपादक ने पोस्ट किया है, जिसमें शुआई रविवार को एक मैच देख रही हैं. सत्तारूढ़ पार्टी ने विदेश में शुआई की सुरक्षा को लेकर पैदा हुए डर को दूर करने की कोशिश कर रही है. भारतीय टेनिस स्‍टार सानिया मिर्जा (Sania Mirza) की जोड़ीदार रह चुकी शुआई ने बीते दिनों चीन के पूर्व उप प्रधानमंत्री पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु जिन ने ट्विटर पर शुआई का वीडियो पोस्ट किया है जिसे चीन में ज्यादातर इंटरनेट यूजर्स नहीं देख सकते. इस वीडियो में दिख रहा है कि पेंग शुआई पांच अन्य लोगों के साथ खड़ी हैं, जिस पर हु जिन ने कहा कि यह बीजिंग में एक युवा चैम्पियनशिप है. इससे पहले शनिवार को हु जिन ने ट्विटर पर बयान दिया गया था कि पेंग जल्द ही सार्वजिनक रूप से दिखायी देंगी.

Peng Shuai attends the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Finals this morning in Beijing. pic.twitter.com/f6KFomB85h

— Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 21, 2021