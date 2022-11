FIFA World Cup Opening Ceremony: नोरा फतेही और BTS बैंड ओपनिंग सेरेमनी में जमाएंगे रंग.. इंडिया में FREE में ऐसे देखें LIVE

नई दिल्ली. फुटबॉल प्रेमियों के लिए अगला एक महीना बेहद खास रहने वाला है. फीफा विश्व कप (FIFA World Cup) के 22वें एडिशन का आयोजन आज यानी रविवार (20 नवंबर) से कतर में हो रहा है. इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में विश्व की 32 टीमें शिरकत कर रही हैं. 18 नवंबर को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा. कतर और इक्वाडोर के बीच उद्घाटन मुकाबले की शुरुआत से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिसमें दुनिया के कई स्टार अपना जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे.

पहले ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन 21 नवंबर को होना था लेकिन किसी कारणवश मेजबान कतर के कहने पर फीफा ने उद्घाटन मुकाबले वाले दिन ही इसे कराने का फैसला लिया है. ओपनिंग सेरेमनी में एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi) भी परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती हैं. फीफा विश्व कप के एन्थम सॉन्ग ‘लाइट द स्काई’ (Light the Sky) में नोरा फतेही को देखा गया था.

The #FIFAWorldCup party is about to get started! 🙌

🏟️ 🇶🇦 17:30 local time. It’s going to be big. pic.twitter.com/Uj65drRkWV

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 19, 2022