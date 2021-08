Tokyo Olympics: टोक्यो में इतिहास रचने वाली सिंधु दिल्ली पहुंचीं, कहा-जीत से बेहद खुश और उत्साहित हूं

नई दिल्ली. टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय शटलर पीवी सिंधु (PV Sindhu) दिल्ली पहुंच चुकी हैं. भारत लौटने पर सिंधु ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कहा कि वह जीत से बेहद खुश और उत्साहित हैं. सिंधु ने बैडमिंटन एसोसिएशन सहित समर्थन करने वाले सभी लोगों का आभार जताया. ‘टोक्य में सिंधु ने चीन बिंग जियाओ (Bing Jiao) को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है. पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं. भारतीय स्टार शटलर ने इससे पहले 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था.

दिल्ली एयरपोर्ट पर पीवी सिंधु और उनके कोच पार्क तेइ-सांग का स्वागत भारतीय बैडमिंटन संघ के महासचिव अजय सिंघानिया ने किया. एक दिन पहले सिंधु से जब पदक जीतने के एहसास के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ”मैच जीतने के बाद पांच से 10 सेकेंड तक मैं सब कुछ भूल गई थी. इसके बाद मैंने खुद को संभाला और जश्न मनाते हुए चिल्लाई.’’ सिंधु से जब रियो ओलंपिक से टोक्यो ओलंपिक के बीच के पांच साल के सफर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस दौरान काफी उतार-चढ़ाव देखे, जीत मिली तो हार का भी सामना करना पड़ा लेकिन वह मजबूत बनकर उभरी.

#WATCH “I am very happy and excited. I am thankful to everyone including the Badminton Association for supporting and encouraging me. This is a happy moment,” says #Olympics medallist PV Sindhu on her return to India pic.twitter.com/xfoL63Zzd8

— ANI (@ANI) August 3, 2021