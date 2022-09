ONE Championship: एमएमए स्टार रितु फोगाट को टिफनी टियो से मिली हार

नई दिल्ली. भारतीय पहलवान से मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) स्टार बनीं रितु फोगाट को गुरुवार को सिंगापुर में वन चैंपियनशिप (ONE Championship) के वन 161 इवेंट में एक एटमवेट मैच में सिंगापुर की टिफनी टियो से हार का सामना करना पड़ा. टिफनी ने पहले दौर में आठ सेकंड शेष रहते हुए रियर-नेक चोक में सबमिशन से जीत हासिल की. 28 वर्षीय रितु फोगाट ने 3 दिसंबर 2021 को एटमवेट चैंपियनशिप फाइनल में स्टैम्प फेयरटेक्स से हारने के बाद से चैंपियनशिप में भाग नहीं लिया था.

इस बीच टिफनी टियो दो बार स्ट्रॉवेट स्तर में प्रतिस्पर्धा करने के बाद एटमवेट डिवीजन में अपनी शुरुआत कर रही थीं. टियो की साल की दूसरी फाइट वन: हैवी हिटर्स में चीनी नॉकआउट आर्टिस्ट मेंग बो पर शानदार चोक सबमिशन के साथ खत्म हुई थी. दो बार के स्ट्रॉवेट खिताब की दावेदार टिफनी ने रितु के खिलाफ आसान जीत हासिल की. रितु फोगाट ने सिंगल लेग के लिए काम किया था. ऐसे में टियो केज का सामना कर रही थीं, लेकिन फिर टियो ने रितु का बायां हाथ पकड़ लिया और वह हारने लगी.

टियो ने फोगाट के दाहिने हाथ को पकड़ने और किमुरा में लॉक करने की कोशिश की, लेकिन वह वहां से भारतीय खिलाड़ी की पीठ पर चढ़ने में कामयाब रहीं. राउंड में तीन मिनट बचे होने के साथ ही सिंगापुरी फाइटर का पलड़ा भारी थी. टैप 4:52 अंकपर आया और टियो ने अपने करियर की पांचवीं सबमिशन जीत हासिल की.

Tiffany Teo 🇸🇬 makes a STATEMENT with a first-round submission of Ritu Phogat!#ONE161 | #ONEChampionship

