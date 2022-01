नई दिल्‍ली. फुटबॉल मैच के दौरान हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूरी दुनिया को हिला दिया है. अफ्रीका कप ऑफ नेशंस फुटबॉल टूर्नामेंट (Africa Cup of Nations) में स्‍टेडियम के बाहर एंट्री के दौरान भगदड़ मच गई. जिसमें कुचलने से 6 फैंस की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए है. भगदड़ के दौरान काफी बच्‍चे भी कुचलने से घायल हो गए. एक रिपोर्ट के अनुसार कई बच्‍चे बेहोश हो गए थे.

24 जनवरी को प्री क्‍वार्टर फाइनल का एक मुकाबला कैमरून और कोमोरास के बीच खेला गया था. मुकाबले को देखने के लिए काफी संख्‍या में लोग पहुंच गए और एंट्री गेट पर भगदड़ मच गई. ओलेंबे स्‍टेडियम की कुल क्षमता 60 हजार दर्शकों की है, मगर कोरोना (Coronavirus) की वजह से सिर्फ 80 फीसदी लोगों की एंट्री की इजाजत थी.

