नई दिल्ली. एशियन गेम्स के ट्रायल्स के लिए विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को दी गई छूट के खिलाफ दो रेसलर अंतिम पंघाल और सुरजीत कलकल ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. इस मामले में गुरुवार को कोर्ट सुनवाई करेगा. याचिका दायर करने वाले पहलवानों ने निष्पक्ष सेलेक्शन की मांग की है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच करेगी

इससे पहले, 19 साल की महिला रेसलर अंतिम पंघाल ने एक वीडियो जारी कर विनेश फोगाट को ट्रायल्स में छूट देने का विरोध किया था. अंतिम ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के तदर्थ पैनल द्वारा एशियन गेम्स 2023 में सीधी एंट्री के लिए पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगट को दी गई छूट पर सवाल खड़े किए थे.

अंतिम पंघाल 53 किलो वैट कैटेगरी में उतरती हैं. उन्होंने कहा कि विनेश एशियन गेम्स में सीधे प्रवेश मिलेगा जबकि उसने पिछले 1 साल से प्रैक्टिस नहीं की है और ना ही कोई उपलब्धि उसके नाम दर्ज है.

EXCLUSIVE | VIDEO: “I am disappointed with the ad-hoc committee’s decision. It will hurt the sport of wrestling in this country,” says outgoing WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh on ad-hoc committee’s decision to exempt wrestlers Vinesh Phogat, Bajrang Punia from Asian Games… pic.twitter.com/XpYBuy07z1

— Press Trust of India (@PTI_News) July 19, 2023