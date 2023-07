नई दिल्ली. बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को दिल्ली ट्रायल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने इन दोनों पहलवानों को एशियन गेम्स के लिए ट्रायल से छूट देने के खिलाफ दो पहलवानों अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल की याचिका को खारिज कर दिया. यानी अब बजरंग और विनेश सीधे एशियन गेम्स के लिए जा पाएंगे. कोर्ट के इस फैसले के बाद अंतिम पंघाल का बयान आया है. उन्होंने कहा कि हमें भी बाहर जाकर मेडल जीतने का मौका मिलना चाहिए.

अंडर-20 ऐज ग्रुप में वर्ल्ड चैंपियन का तमगा हासिल करने वालीं अंतिम ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, मैं आगे जाऊंगी और इस विषय में बात करूंगी. एक बार हमें भी बाहर भेजकर देखो तो सही. मैंने भी मेडल जीता है. ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया है. मैं भी विश्व चैंपियन बनी हूं तो हमें भी एक बार बाहर जाने का मौका मिलना चाहिए. अगली बार फिर वो मेडल जीत जाएंगे. वो तो अच्छे हैं, हम कहां जाएं और कैसे ये बताएं कि हम भी अच्छे हैं.

जबतक न्याय नहीं मिलेगा लड़ाई जारी रहेगी: अंतिम

उन्होंने आगे कहा, “विनेश फोगाट से तो मैंने बस यही कहा था कि वो भी ट्रायल्स दें और उसमें जो जीते, वो एशियन गेम्स के लिए जाए. हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है. जबतक न्याय नहीं मिल जाता है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी. मैं जीतने के लिए 100 फीसदी दूंगी. हम इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे, तो उन्हें सीधे भेजने का क्या मतलब? क्या हम भी प्रैक्टिस करना छोड़ दें.”

VIDEO | “We should also be given an opportunity to go out and compete for medal. That’s why I asked that Vinesh Phogat must also appear for trial and whosoever wins should get qualified,” says Antim Panghal after challenging the exemption garnted to wrestlers Vinesh Phogat and… pic.twitter.com/a1OomuBWF6

