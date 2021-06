ओलंपिक से हटीं महिला तैराक मैडी ग्रोव्स, बोलीं- शोषण करने और तलवे चाटने वालों को सबक

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया की स्टार महिला तैराक मैडी ग्रोव्स (Maddie Groves) ने अचानक ओलंपिक खेलों से हटने का फैसला किया . उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस फैसले की जानकारी दी. ग्रोव्स ने एडिलेड में ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक तैराकी ट्रायल्स शुरू होने से कुछ दिन पहले ही इस इवेंट से अपना नाम वापस ले लिया. उनका कहना है कि आखिरी वक्त में उनका हटना 'खेल में सभी गलत लोगों के लिए एक सबक' होनी चाहिए।



ग्रोव्स ने पांच साल पहले रियो ओलंपिक में दो रजत पदक जीते थे. वह राष्ट्रीय ट्रायल्स से अपने दूसरे ओलंपिक में पहुंचने का लक्ष्य बनाए हुए थीं, जो इस सप्ताह के अंत में शुरू होकर छह दिनों तक चलेगा. 26 वर्षीय बटरफ्लाई तैराकी विशेषज्ञ, जो दो बार राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भी हैं, ने बुधवार रात एक सोशल मीडिया पोस्ट से सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने अपने पोस्ट में खेल में शामिल एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनके साथ खराब बर्ताव के लगाया.



इसे भी देखें, टोक्यो ओलंपिक के लिए चुनी गई 29 खिलाड़ियों की शरणार्थी टीम



उन्होंने लिखा, 'इसे खेल और उनके तलवे चाटने वालों के लिए, सभी गलत लोगों के लिए एक सबक बनने दें. अब आप युवा महिलाओं और लड़कियों का शोषण नहीं कर सकते हैं, बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते हैं. फिर उनसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वे आपका प्रतिनिधित्व करेंगे ताकि आप अपना वार्षिक बोनस कमा सकें. समय पूरा हुआ.'

इस साल के ओलंपिक की दौड़ से बाहर होने के मैडी ने अपने फैसले के के बाद कहा कि वह प्रतिस्पर्धी तैराकी में लौटने का इरादा रखती हैं. उन्होंने कहा, 'मैं इस निर्णय में इतना समर्थन महसूस करने के लिए बहुत आभारी हूं. मैं बहुत राहत महसूस कर रही हूं और साल के अंत में कुछ अन्य प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए उत्सुक हूं.' उन्होंने साथ ही टोक्यो जाने वाली ऑस्ट्रेलियाई तैराकी टीम को भी शुभकामनाएं दीं.



Let this be a lesson to all misogynistic perverts in sport and their boot lickers - You can no longer exploit young women and girls, body shame or medically gaslight them and then expect them to represent you so you can earn your annual bonus. Time’s UP https://t.co/XMQCRPjNzK