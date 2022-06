Wimbledon: ऑस्ट्रेलियन टेनिस स्टार का बेपरवाह अंदाज, बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उड़ाई सुशी की दावत; वीडियो वायरल

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी निक किर्गियोस कोर्ट के भीतर और बाहर दोनों जगह अक्सर सुर्खियां बटोर लेते हैं. कई बार अपनी भावनाओं को खुले तौर पर जाहिर करने के कारण वो विवादों में भी घिर चुके हैं. अंपायर और विपक्षी खिलाड़ियों से भी कई बार कोर्ट में उनकी झड़प हो चुकी है. अब इस टेनिस खिलाड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें किर्गियोस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही सुशी खाते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी खिलाड़ी का इस तरह से खाते दिखना असामान्य है, क्योंकि आमतौर पर खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा करते नहीं है. लेकिन, निक हमेशा से ही अपनी हरकतों से सबको चौंकाते आए हैं.

निक किर्गियोस का प्रेस कॉन्फेंस में सुशी खाते वीडियो विंबलडन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. इस वीडियो के साथ मजेदार कैप्शन भी लिखा है- “बिना चॉपस्टिक्स के सुशी”. इस वीडियो में निक को प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूम में सुशी लेकर आते देखा जा सकता है. वो जैसे ही चेयर पर बैठते हैं और उनसे सवाल पूछा जाता है, तो जवाब देने के बजाए वो सॉस का पैकेट सुशी पर डालने लगते हैं और फिर सुशी खाने लगते हैं.

No chopsticks for your sushi, @NickKyrgios? #Wimbledon pic.twitter.com/0OtfS1mByX

— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2022