बड़ी खबर: भारतीय खिलाड़ियों के होटल के पास हुए 2 बम धमाके, 3 लोगों की मौत, वीडियो

नई दिल्ली. युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों के राजधानी कंपाला में टीम होटल के समीप मंगलवार को बम धमाके हुए. 2 बम धमाकों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और शहर में अफरा-तफरी मच गई. भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम (Para Badminton Team) के मुख्य कोच गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) ने कहा कि धमाके होटल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर हुए, लेकिन सभी सुरक्षित हैं. चिंता की कोई बात नहीं है.

गौरव खन्ना ने बताया, ‘कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन हॉल के लिए निकल रहे थे, जब ये धमाके हुए. इससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. हम भी तुरंत वापस लौट आए, लेकिन अब चीजें ठीक हैं. हमने दूतावास से बात की है और चिंता की कोई बात नहीं है.’ उन्होंने कहा, ‘इसका हमारे कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा और टूर्नामेंट भी चलता रहेगा. 54 खिलाड़ियों की मौजूदगी में हमारा दल काफी बड़ा है, जो टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है.’ स्थानीय पुलिस के अनुसार आतंकवादियों के इस हमले में तीन आत्मघाती हमलावर मारे गए.

Indian Team is Safe!There is multiple Bomb Blast 100 mtr away from official Hotel in which @parabadmintonIN team staying incl. @GauravParaCoach

& @PramodBhagat83 @manojsarkar07@joshimanasi11@IndiainUganda@Media_SAI @ParalympicIndia @YASMinistry @IndiaSports @PMOIndia https://t.co/bAlsNdK4XS pic.twitter.com/TldWuwlXUn

