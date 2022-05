भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना को मिली बड़ी जिम्मेदारी, AIBA खिलाड़ी समिति की अध्यक्ष बनीं

नई दिल्ली. ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन (Lovlina Borgohain) को खिलाड़ी समिति का अध्यक्ष चुना गया है और वोटिंग अधिकार के साथ निदेशक मंडल में शामिल किया गया है. अंतराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ (AIBA) ने गुरुवार को यह जानकारी दी. महिला विश्व चैंपियनशिप 2022 के दौरान हुए चुनाव में लवलीना को सर्वाधिक मत मिले.

लवलीना ने जारी विज्ञप्ति में कहा, ‘आईबीए की खिलाड़ी समिति का अध्यक्ष चुने जाने पर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं, मैंने सदस्य बनने की उम्मीद की थी लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मैं समिति की अध्यक्ष बनूंगी, इससे मुझे भारतीय मुक्केबाजी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, विशेषकर दुनिया की अन्य मुक्केबाजों के बीच महिला मुक्केबाजी का प्रचार करने में.’

यह भी पढ़ें:लक्ष्य सेन दुबई में एक्सेलसन के साथ करेंगे ट्रेनिंग, सिंधु को फिटनेस ट्रेनर ले जाने की मिली मंजूरी

त्यागराज स्टेडियम में पेट्स के साथ टहलते दिखे IAS अधिकारी, एथलीट्स-कोच हुए नाराज

Congratulations to @LovlinaBorgohai for being elected as the Chair of the @IBA_Boxing Atheletes’ Committee and @shivathapa for being elected as a Member of @IBA_Boxing Athletes’ Committee. It’s a huge responsibility and I wish both of you the very best in delivering your duties. pic.twitter.com/LEDYkEIKX2

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) May 26, 2022