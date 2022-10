CNN-News18 IOTY 2022: गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा सम्मानित, बोले- अगली बार 90 मीटर से ज्यादा फेकूंगा भाला

नई दिल्ली. सीएनन-न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2022 कार्यक्रम में स्पोर्ट्स कैटेगरी में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने हाथों से सम्मान दिया. खेल मंत्री ने पुरस्कार प्रदान करते हुए दुनिया के अलग-अलग खेल इवेंट में किए गए उनके बेहतरीन प्रदर्शन की प्रशंसा की है.

ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का अब एक ही लक्ष्य है 90 मीटर का मार्क अचीव करना. इस पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ”जब कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है तो नीरज चोपड़ा आज एक ऐसा नाम बन चुके हैं, जो उस टारगेट को भी पूरा कर ही लेंगे. लेकिन इसके लिए कोई प्रेसर नहीं बनाना चाहिए. जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपनी बेस्ट परफार्मेंस दो, रिजल्ट क्या होगा, उसकी चिंता मत करो.”

#IndianOfTheYear 2022: Neeraj Chopra gets award in sports category

