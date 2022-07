सुनामी में पिता को खोया...फिर मां का छूटा साथ, पीएम ने एथलीट से पूछा- कैसे खुद को मोटिवेट रखते हो?

नई दिल्ली. बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में डेविड बेकहम भी भारत की तरफ से मेडल की दावेदारी पेश करेंगे. अब आप सुनकर चौंक गए होंगे कि बेकहम भारत के लिए खेलेंगे, यह कैसे होगा? दरअसल, यह बेकहम भारतीय साइकिलिस्ट हैं. जो अंडमान निकोबार से आते हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स के साइकिलिंग इवेंट में भारत की तरफ से उतरेंगे. जब पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले कुछ खिलाड़ियों से बात की, तो उसमें बेकहम भी एक थे. पीएम मोदी का पहला सवाल भी भारतीय साइकिलिस्ट के नाम को लेकर ही था.

पीएम मोदी ने पूछा, आपका नाम तो मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर है. लेकिन आप साइकिलिंग करते हैं. लोग भी आपको फुटबॉल खेलने की राय देते होंगे. क्या आपको कभी लगा नहीं कि फुटबॉल ही खेलना चाहिए? इस सवाल के जवाब में भारतीय साइकिलिस्ट डेविड बेकहम ने कहा, मैं अंडमान-निकोबार से आता हूं. यहां फुटबॉल को लेकर बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है. साधन की कमी है. इसलिए इस खेल के प्रति जुनून होने के बावजूद मैं इसे करियर के रूप में अपना नहीं पाया.

Wishing our dynamic contingent the very best for @birminghamcg22. https://t.co/YkIAkPFrEN

— Narendra Modi (@narendramodi) July 20, 2022