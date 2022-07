CWG 2022: PM मोदी ने पूछा- सियाचिन की मुश्किलें और 3000 स्टीपलचेज में क्या है समानता? एथलीट अविनाश ने दिया यह जवाब

नई दिल्ली. कॉमनवेल्थ गेम्स इस बार लंदन के बर्मिंघम में 28 जुलाई से खेले जाएंगे. भारत की तरफ से 200 से अधिक खिलाड़ी इस बार इन खेलों में हिस्सा लेंगे. इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत करने जा रहे हे खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की. इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया. पीएम मोदी ने बातचीत की शुरुआत भारतीय स्टीपलचेज एथलीट अविनाश साबले से की, जो इस समय अमेरिका के यूजिन में विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं. अविनाश भारतीय सेना में हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री ने उनसे सेना की ट्रेनिंग, एथलेटिक्स में उसका क्या फायदा हुआ, इन तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अविनाश साबले से पूछा कि आप सियाचीन में भी नौकरी कर चुके हैं. महाराष्ट्र से आकर हिमालय में ड्यूटी करने का अनुभव कैसा रहा? इस पर इस एथलीट ने जवाब दिया, “मैं 2012 में सेना में भर्ती हुआ था. चार साल सामान्य सैनिक की तरह नौकरी की. लेकिन, इसके बाद सेना ने मुझे एथलेटिक्स में उतरने का मौका दिया. मेरे लिए सियाचीन की बर्फीली चोटियों पर काम करना शानदार अनुभव रहा. सेना में भर्ती के दौरान 9 महीने की सख्त ट्रेनिंग से गुजरना होता है. उससे एक इंसान के तौर पर भी बेहतर होने में मदद मिलती है. मुझे लगता है कि उस ट्रेनिंग के बाद मैं जीवन में किसी भी फील्ड में उतरूंगा तो बेहतर ही करूंगा. इसका मुझे काफी फायदा हुआ.”

