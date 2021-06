रोनाल्डो के बाद अब इस फुटबॉलर ने कोका कोला की बोतल हटाई, पोग्बा बीयर देख भड़के; देखें वीडियो

नई दिल्ली. यूरो 2020 सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका-कोला के लिए मुश्किलें खड़ा करने वाला साबित हो रहा है. पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद इटली के मैन्युअल लोकातेली भी उनकी राह पर चल दिए. लोकातेली ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच में दो गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. इस मैच के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि टेबल पर उनके सामने दो कोका-कोला की बोतलें रखी हुई हैं. इस खिलाड़ी ने दोनों बोतलों को हटाकर किनारे रख दिया.



उनसे पहले रोनाल्डो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा ही किया था. तब पुर्तगाल के इस फुटबॉल खिलाड़ी ने अपने सामने टेबल पर रखी कोका कोला की बोतलें हटा दी थीं और इसके बाद पानी की बोतल को उठाते हुए फैंस से कोका कोला की बजाय पानी पीने की अपील की थी.



Locatelli following Ronaldo’s footsteps. Coca Cola gonna be a meme at this point 😂😂 pic.twitter.com/gK5wCKGM1v — Abduł (@Abdul999_) June 16, 2021

👀 @Cristiano moving the sugary/unhealthy drinks and instead telling people to drink water… #Euro2020 pic.twitter.com/gcfssmmJ0r — Samantha Quek (@SamanthaQuek) June 14, 2021

First Ronaldo with the Coca-Cola... Now Paul Pogba wasn't happy with the Heineken in front of him at his press conference 🍺❌ pic.twitter.com/SU1ifQPGOP— Goal (@goal) June 16, 2021

रोनाल्डो की इस अपील के बाद कोका कोला बनाने वाली कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा. यह कंपनी यूरो कप की स्पॉन्सर भी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रोनाल्डो की अपील के बाद कोका कोला बनाने वाली कंपनी के शेयर 1.6 फीसदी तक गिर गए. कंपनी का मार्केट कैप 242 अरब डॉलर से घटकर 238 अरब डॉलर पर आ गया. यानि कंपनी को एक दिन में 4 अरब डॉलर (करीब 29,300 करोड़ रुपये) नुकसान उठाना पड़ा.रोनाल्डो और लोकातेली ने जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला की बोतलें हटा दीं. वहीं, फ्रांस के मिडफील्डर पॉल पोग्बा भी जर्मनी के खिलाफ मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीयर की बोतल देखकर भड़क उठे थे और उन्होंने उसे हटा दिया था. पोग्बा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलने वाले पोग्बा इस्लाम धर्म को मानते हैं और वो शराब या बीयर से नफरत करते हैं.

रोनाल्डो की अपील के बाद कोका-कोला ने दी थी सफाई रोनाल्डो के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला की बोतल हटाने के बाद कंपनी ने भी एक बयान जारी कर अपनी सफाई दी थी. कंपनी ने कहा था कि हर कोई अपने स्वाद और जरूरत के मुताबिक पेय पदार्थ चुनने का हकदार है. यहां तक कि यूरो 2020 के एक प्रवक्ता ने भी इस विषय पर बात करते हुए कहा था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ियों को कोका-कोला, कोका-कोला जीरो शुगर के साथ पानी की बोतल की पेशकश की जाती है.



बता दें कि रोनाल्डो को दुनिया के सबसे फिट एथलीट्स में से एक माना जाता है. वो शुरू से ही कॉर्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स को नहीं पसंद करते हैं और कई बार लोगों से इसके बजाए पानी पीने की अपील कर चुके हैं.