नई दिल्‍ली. खेल की दुनिया में एक दिन में हुए दो बड़े हादसों से हर किसी का दिल दहल गया है. एक हादसा यूरो कप के दौरान डेनमार्क के खिलाड़ी क्रिस्टियन एरिक्सन (christian eriksen) के साथ हुआ तो दूसरे हादसे का शिकार क्रिकेट मैदान पर पाकिस्‍तान सुपर लीग (PSL 2021) के दौरान फाफ डू प्‍लेसी (Faf Du Plessis) बने. दोनों खिलाड़ियों को सीधे अस्‍पताल ले जाया गया.



पूरी दुनिया एरिक्‍सन और प्‍लेसी के लिए दुआ मांग रही है. एरिक्‍सन की सेहत की बात करें तो उनकी स्थिति स्थिर है और अस्‍पताल में आगे के टेस्‍ट चल रहे हैं. वहीं फील्डिंग के दौरान चोटिल हुए फाफ डू प्‍लेसी को आगे के उपचार के लिए मैदान से सीधे अस्‍पताल ले जाया गया. दोनों खिलाड़ियों के जल्‍द स्‍वस्‍थ होने के लिए हर कोई दुआ मांग रहा है.



BREAKING - Faf du Plessis has been sent to hospital for a check-up after he collided with Mohammad Hasnain while fielding in PSL game.#FafduPlessis #PSL pic.twitter.com/RnT9sCPDkz