Euro Cup 2021: डेनमार्क के क्रिस्टियन एरिक्सन मैदान पर गिरे, अब होश में; मैच सस्पेंड किया गया

कोपेनेहगन. यूरो कप 2021 के मुकाबले शुरू हो चुके हैं. इस बीच शनिवार रात डेनमार्क और फिनलैंड के एक मुकाबले में दर्दनाक घटना देखने को मिली. डेनमार्क के खिलाड़ी क्रिस्टियन एरिक्सन मैच के दौरान मैदान पर गिर पड़े. इसके बाद मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए मैच को सस्पेंड कर दिया गया. एरिक्सन का इलाज चल रहा है. इस दौरान मैदान उनकी टीम के साथी खिलाड़ी रोते दिखे. कई फैंस ने इस घटना काे टीवी पर देखा. इस बीच डेनमार्क फुटबॉल एसोसिएशन के अनुसार एरिक्सन को होश आ गया है.



मैच के दौरान 43वें मिनट में 29 साल के डेनमार्क के स्टार प्लेयर क्रिश्चिन एरिक्सन बेहोश हो गए. मैदान पर तत्काल मेडिकल टीम को बुलाया गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. डेनमार्क ने पहले मिनट से ही फिनलैंड पर दबदबा बनाए रखा था. फिनलैंड के रॉबिन लॉड के फाउल पर उन्हें यलो कार्ड दिखाया गया. डेनमार्क ने मैच सस्पेंड होने तक 8 शॉट लगाए थे.



Following the medical emergency involving Denmark's player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.