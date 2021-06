French Open Semi: नडाल-जोकोविच के बीच हुए ऐतिहासिक मुकाबले में अटक गई थी भारतीय क्रिकेटरों की भी सांसें

नई दिल्ली. French Open 2021 का सेमीफाइनल टेनिस फैंस के लिए यादगार बन गया. इस मुकाबले में दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) ने 13 बार के रिकॉर्ड फ्रेंच ओपन चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल (Rafael Nadal) को हरा दिया. चार घंटे 11 मिनट तक चले इस मुकाबले में जोकोविच और नडाल के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली. लेकिन बाजी वर्ल्ड नंबर-1 के हाथों में आई. इस जीत के साथ ही जोकोविच फ्रेंच ओपन में नडाल को दो बार हराने वाले पहले खिलाड़ी बने.



सेमीफाइनल में पहला सेट हारने के बाद जोकोविच ने जबरदस्त वापसी करते हुए नडाल को 3-6, 6-3, 7-6, 6-2 से शिकस्त दी. अब रविवार को जोकोविच का सामना ग्रीस के युवा खिलाड़ी स्टेफानोस सिटसिपास (Stefanos Tsitsipas) से होगा. सिटसिपास भी ग्रैंड स्लैम फाइनल खेलने वाले ग्रीस के पहले खिलाड़ी हैं.



नडाल और जोकोविच के बीच हुए इस मुकाबले पर सिर्फ टेनिस प्रेमियों की ही नजर नहीं थी. बल्कि भारतीय क्रिकेटरों ने भी इस मैच का पूरा मजा उठाया. उनके लिए भी ये मुकाबला सांसें रोकने वाला रहा. कई भारतीय खिलाड़ियों ने मैच को लेकर ट्विटर पर अपने दिल की बात रखी. वॉशिंगटन सुंदर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहला सेट जीतने के बाद भी नडाल रोलां गैरो में सेमीफाइनल मुकाबला हार गए. वाकई अजीब समय है. लेकिन जोकोविच ने कमाल का खेल दिखाया. जुनून, जीत की जिद. हर एक प्वाइंट के लिए जबरदस्त संघर्ष.



If anyone ever wants to know what “NOT GIVING UP” in sport means, plz switch on tele and watch these two legends play.If you’ve slept in India already,please watch this match in replay,Highlights will never ever do justice to this quality of tennis.#frenchopen2021 #NadalDjokovic