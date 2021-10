क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गुस्से में की हाथापाई, कर्टिस जोन्स को मारी किक- VIDEO

नई दिल्ली. मैनचेस्टर यूनाइटेड (Manchaster United) के फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) रविवार को ओल्ड ट्रैफर्ड में अपने प्रीमियर लीग (Premier League) मैच के दौरान लिवरपूल के खिलाड़ियों के साथ मैदान पर विवाद में शामिल थे. यह घटना चोट के पहले हाफ में रुकने के समय हुई, जब लिवरपूल (Liverpool) पहले ही तीन गोल कर चुका था. इस घटना का वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें लिवरपूल के अधिकांश प्रशंसकों का दावा है कि रोनाल्डो को इस घटना के लिए लाल कार्ड दिया जाना चाहिए था.

इस वीडियो की शुरुआत ब्रूनो फर्नांडीस द्वारा अपनी राष्ट्रीय टीम के साथी को गेंद देने से होती है. हालांकि, लिवरपूल के गोलकीपर एलिसन बेकर के समय पर हस्तक्षेप का मतलब था कि रोनाल्डो गेंद को अपने पास लेने में सक्षम नहीं थे. गेंद निकल जाने के बाद रोनाल्डो उसे लेने के लिए कोने की तरफ दौड़े, लेकिन कर्टिस जोन्स (Curtis Jones) से पहले नहीं पहुंच पाए. टचलाइन पर गेंद के लिए रोनाल्डो ने जोन्स के साथ लड़ाई की और बाद में युवा लिवरपूल मिडफील्डर को उनके पेट में गेंद को लात मारते हुए देखा गया. और जल्द ही, लिवरपूल के खिलाड़ी और रोनाल्डो को हाथापाई करते देखा गया.

Ronaldo not getting a red card for this shows double standard still exist in the game

If Mane kick Ronaldo or Maguire like that, it will definitely be a RED Card pic.twitter.com/lrVd3hJJpV

— TEEMAN LFC (@TOMMYBOY2SMART) October 25, 2021