नई दिल्‍ली. स्‍टार मुक्‍केबाज मूसा यमक की दिल का दौरान पड़ने से मौत हो गई है. रिंग में अपराजित रहे जर्मनी मुक्‍केबाज मूसा के निधन से खेल जगत हिल गया है. उनकी अचानक मौत से हर कोई हैरान है. मूसा 38 साल के थे. पेशेवर मुक्‍केबाज में वो अपराजित थे. उनका रिकॉर्ड 8-0 का था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युगांडा के हमजा वांडेरा के खिलाफ फाइट के दौरान मूसा अचानक रिंग में बेहोश हो गए.

तुर्की के अधिकारी ने भी इस स्‍टार मुक्‍केबाज के निधन की पुष्टि की. हसन तुरान ने कहा कि एशियन और यूरोपियन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले मूसा हमारे बीच नहीं रहे. दिल का दौरा पड़ने से काफी कम उम्र में भी उनका निधन हो गया. मूसा का यह करियर का 9वां पेशेवर मुकाबला था.

दूसरे दौर में मूसा को वांडेरा के साथ मुकाबले के दौरान एक भारी झटका लगा. जिसके बाद उन्‍होंने तीसरे दौर में वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन राउंड शुरू होने से पहले ही वो अचानक बेहोश होकर नीचे गिर गए.

Devastating Moment Champion Boxer Collapses and Dies from Heart Attack (Warning: Distressing Video)

Undefeated Turkish-German boxer Musa Yamak collapsed as he tried to come out for the 3rd round of his 9th professional bout near Munich, Germany. pic.twitter.com/RSzeDO6s9J

— 🍊Nikos 🇨🇾🇬🇷🇬🇧 (@CyprusNik) May 17, 2022