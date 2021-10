जर्मनी ने जारी किया यूरो 2024 का प्रतीक चिन्ह, दर्शकों को आने की नहीं मिली इजाजत

बर्लिन. जर्मनी ने 2024 में होने वाली यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप (Euro) का प्रतीक चिन्ह (लोगो) मंगलवार की रात यहां एक कार्यक्रम के दौरान जारी किया. बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में कुछ मेहमान और मीडियाकर्मी ही बुलाए गये थे. समारोह में दर्शकों को आने की अनुमति नहीं दी गई थी.

यह प्रतीक चिन्ह हेनरी डेलाउने कप की रूपरेखा है, जिसके बाहर ओलंपिया स्टेडियम की छत को अंडाकार रूप में दिखाया गया है. इसमें यूरोपीय फुटबॉल संघ यूएफा में 55 सदस्य देशों के ध्वज के रंगों को दिखाया गया है. ट्रॉफी के चारों तरफ 24 फलक हैं, जो उन 24 टीमों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जर्मनी में होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी.

इस अवसर पर टूर्नामेंट के सभी 10 मेजबान शहरों बर्लिन, कोलोन, डोर्टमंड, डुसेलडोर्फ, फ्रैंकफर्ट, गेलसनकेर्चन, हैम्बर्ग, लीपजिग, म्यूनिख और स्टुटगार्ट के प्रतीक चिन्ह भी जारी किए गए.

UEFA EURO 2024 logo unveiled with a spectacular light show at the Olympiastadion in Berlin! 🙌#EURO2024 pic.twitter.com/9vo7RS5cfu

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021