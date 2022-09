फुटबॉल खिलाड़ी को क्लब ने शेर के सामने बैठा दिया, आगे जो हुआ; देखें उसका डराने वाला वीडियो

नई दिल्ली. बड़े से बड़े जिगरवाले और दिलेर इंसान की जान भी हलक में आ जाती है, अगर शेर सामने आ जाए. तो फिर फुटबॉल खिलाड़ी की क्या बिसात. इससे जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रीस के डिफेंडर कोस्तास मैनोलास को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा, जो किसी को भी डराने के लिए काफी है. दरअसल, दुनिया भर में क्लब फुटबॉल का समर ट्रांसफर विंडो हाल ही में खत्म हुआ है. इस दौरान फुटबॉल क्लब ने बड़े खिलाड़ियों को साइन किया. इस इवेंट को यादगार और जुदा बनाने के चक्कर में यूएई के फुटबॉल क्लब शारजाह एफसी ने ऐसा कुछ किया कि फुटबॉल खिलाड़ी की जान ही सूख गई. इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

शारजाह एफसी क्लब ने ग्रीस के डिफेंडर कोस्तास को अपने साथ जोड़ा है और इसकी औपचारिक जानकारी देने के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया. उससे खिलाड़ी तो डरा ही, जिसने भी वीडियो देखा, वो भी घबरा गया. दरअसल, क्लब ने कोस्ताव को असली शेर के सामने बैठकर पोज देने के लिए कहा था. जैसे ही फोटोग्राफर तस्वीर क्लिक करने गया. कोस्ताव के पास में बैठे शेर जोर से दहाड़ा.

Former Napoli and Roma defender Kostas Manolas had to pose alongside a lion in his signing announcement with Sharjah FC.pic.twitter.com/g0MJvsDh3G

