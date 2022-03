मडगांव. हैदराबाद एफसी की टीम इंडियन सुपर लीग (ISL Final) की नई चैंपियन बन गई है. खिताबी मुकाबले में हैदराबाद ने केरल ब्‍लास्‍टर्स को शूटआउट में मात दिया. हैदराबाद का यह पहला आईएसएल खिताब है. पहले खिताब की जीत के हीरो गोलकीपर लक्ष्मीकांत कट्टिमणि रहे. नियमित और अतिरिक्त समय तक दोनों टीमों का स्कोर 1-1 से बराबर था. इसके बाद पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया, जिसमें हैदराबाद ने 3-1 से जीत दर्ज की.

हैदराबाद के लिये जोआओ विक्टर, खासा कमारा और हलीचरण नारजारी ने गोल दागे, जबकि केरल की तरफ से केवल आयुष अधिकारी ही गोल कर पाये. कट्टिमणि ने 3 गोल बचाकर हैदराबाद की जीत में बड़ा योगदान दिया. तीसरी बार केरल को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा.

First Appearance in the Final ✅

First #HeroISL trophy ✅

A memorable night for @2014_manel & @HydFCOfficial as they end their campaign in style! #HFCKBFC #HeroISLFinal #FinalForTheFans #HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/zauxXrqGga

