भारत ने एशियाई युवा पैरा खेलों में जीते 41 मेडल, सबसे ज्यादा मेडल एथलेटिक्स में

नई दिल्ली. भारतीय पैरा एथलीट एशियाई युवा पैरा खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर बुधवार को 41 मेडल लेकर बहरीन से लौटे. भारतीय दल ने रिफा शहर में हुए महाद्वीपीय पैरा युवा खेलों में 12 गोल्ड, 15 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए.

भारत ने सबसे ज्यादा मेडल एथलेटिक्स में हासिल किए. जिसमें 22 खिलाड़ी – आठ गोल्ड, छह सिल्वर और आठ ब्रॉन्ज – पोडियम स्थान पर पहुंचे. भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने 15 मेडल जीते हैं, जिसमें टोक्यो पैरालंपिकयन पलक कोहली, संजना कुमारी और हार्दिक मक्कड़ ने तीन तीन मेडल जीते.

तैराकी में तीन जबकि पावरलिफ्टिंग में एक मेडल प्राप्त किया. दो से छह दिसंबर तक आयोजित हुए इस टूर्नामेंट में 30 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेने पहुंचे थे.

Here’s the traditional Dhol Baaja welcome to our Asian Youth Para Games #AYPG2021 heroes, as an athlete more than being President @ParalympicIndia I’m elated to see para sports celebration grow @AmritMahotsav @ianuragthakur @NisithPramanik @asianparalympic @Paralympics @Media_SAI pic.twitter.com/DUN7dfCvII

— Deepa Malik (@DeepaAthlete) December 8, 2021