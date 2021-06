IOA को नए प्रायोजक की तलाश, रिजिजू ने कहा बिना ब्रांडेड पोशाक के टोक्यो जाएंगे खिलाड़ी

नई दिल्ली. चीन की खेलों की पोशाक निर्माता कंपनी ली निंग से करार तोड़ने के बाद खेलमंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कहा कि भारतीय खिलाड़ी बिना किसी ब्रांड वाली पोशाक के टोक्यो ओलंपिक जायेंगे. हालांकि भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने कहा था कि वह इस महीने के आखिर तक अपने ओलंपिक दल के लिए नया किट प्रायोजन ढूंढने में सफल रहेगा. आईओए अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने कहा था कि सीमित समय में नये प्रायोजक की तलाश जारी है. इसके कुछ घंटे बाद ही रिजिजू ने यह बयान दिया.



उन्होंने ट्वीट किया, ''भारतीय खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ टोक्यो ओलंपिक में ब्रांड वाली कोई पोशाक नहीं पहनेगी. हमारे खिलाड़ियों की किट पर ‘इंडिया’ लिखा होगा.'' इससे पहले बत्रा ने पीटीआई से कहा, ''प्रक्रिया (नया प्रायोजक के तलाश की) प्रगति पर है लेकिन हमारे पास बहुत कम समय है. हम किसी पर भी दबाव नहीं बनाना चाहते हैं और उन्हें दबाव में नहीं लाना चाहते हैं. यह आपसी सहमति से होना चाहिए.''



उन्होंने कहा, ''इस महीने के आखिर तक हम फैसला कर लेंगे कि हमारे खिला​ड़ी बिना ब्रांड वाली पोशाक पहनकर जाएंगे या नहीं. पोशाक तैयार हैं और उन्हें जल्द से जल्द हमारे खिलाड़ियों को सौंपना होगा.'' भारत में ली निंग के उत्पादों के वितरक सनलाइट स्पोर्ट्स ने कहा कि कंपनी ने वर्तमान समय में 'देश में उतार-चढ़ाव वाली स्थिति को देखते हुए' आईओए के फैसले को स्वीकार कर लिया है.



