ग्रैंडमास्टर प्रवीण ठिपसे को जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सौंपी शतरंज ओलंपियाड मशाल

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को शतरंज ओलंपियाड की मशाल ग्रैंडमास्टर प्रवीण ठिपसे को सौंपी. यह मशाल चेन्नई के समीप महाबलीपुरम में होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड की रिले का हिस्सा है. पहली शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले की शुरुआत दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. यह मशाल रिले 40 दिन में 75 शहरों की यात्रा करने के बाद तमिलनाडु के महाबलीपुरम में खत्म होगी. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां यह जानकारी दी.

इस मौके पर उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए पहली शतरंज ओलंपिक मशाल की मेजबानी बड़े गर्व का लम्हा है. उन्होंने कहा, ‘कश्मीर से कन्याकुमारी की अपनी यात्रा के दौरान यह मशाल लोगों को एकजुट करके खेल भावना, ‘टीम वर्क’, शांति, सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देगी.’

इसे भी देखें, पीएम मोदी ने रंगारंग कार्यक्रम में लॉन्च की शतरंज ओलंपियाड की मशाल

उप राज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की खेल संस्कृति काफी मजबूत है और इस तरह के कार्यक्रम युवा खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी शतरंज से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे. उन्होंने आगे कहा, ‘आज लगभग सभी जिलों में शतरंज प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है. यहां से छह युवाओं को 44वें शतरंज ओलंपियाड के मुकाबले देखने और दिग्गज ग्रैंडमास्टर से मार्गदर्शन के लिए चेन्नई भेजा जाएगा.’

It is a moment of great pride for everyone in J&K to host first-ever Chess Olympiad Torch. J&K has a very strong sporting culture and such events will motivate aspiring young players to take up competitive Chess. pic.twitter.com/BwPMtQI8Pj

— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) June 21, 2022