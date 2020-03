Jantacurfew: खिलाड़ियों ने घर की छत पर जाकर बजाई थाली और ताली, यहां देखें वीडियो

Saluting all our medical fraternity who have been working tirelessly for our protection and well being. 🙏🏻 Thank you @narendramodi sir for uniting the country in our fight against corona virus. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/H8n3OrP3JH

— Apurvi Chandela (@apurvichandela) March 22, 2020



Look at our Indian Women's Hockey team! On the passionate appeal by our PM @narendramodi ji, millions and millions of our fellow citizens expressed deep gratitude towards all those who are struggling to fight Coronavirus.#IndiaFightsCorona #JantaCurfew pic.twitter.com/m59lDJv3dI

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) March 22, 2020



Look at them carefully, they are India's fastest, strongest top athletes including the Indian Hockey team joining millions on the appeal of PM @narendramodi ji to express deep gratitude towards all those who are struggling to fight Coronavirus.#IndiaFightsCorona #JantaCurfew https://t.co/Wl2PmFEnqy pic.twitter.com/lZQPA5XWeS

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) March 22, 2020



Saluting our heroes who are working day and night to protect us from Covid-19. #SaluteCoronaFighters #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/nYk0FYfKVg

— Manika Batra (@manikabatra_TT) March 22, 2020



Here is the video from my balcony! What atmosphere!! Thankyou everyone for fighting back and our heartfelt appreciation to all those who are fighting this disease by putting their lives on the line. #thankyou #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/UxaHZd9QZZ

— Heena SIDHU (@HeenaSidhu10) March 22, 2020

कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण पूरी दुनिया अपने घरों में कैद है. भारत में भी इसका कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए इस चेन को तोड़ने के इरादे से देश के प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने रविवार को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था और शाम पांच बजे देश के हर एक नागरिक से थाली, ताली, शंख बजाने की अपील की थी. उन्‍होंने अपील की थी कि 22 मार्च को शाम पांच बजे देश का हर एक नागरिक अपने घर की बालकनी, छत से इस वायरस को मात देने के लिए लगातार कोशिश कर रहे डॉक्‍टर्स का उत्‍साह बढ़ाने के लिए थाली और ताली बजाए.इस वजह से रविवार को घड़ी में पांच बजते ही हर एक नागरिक अपने घर की बालकनी और छत पर आया और पूरे जोश के साथ डॉक्‍टर्स का उत्‍साह बढ़ाया. खेल जगत भी इसमें कहीं पीछे नहीं रहा. हर किसी ने इसमें अपना योगदान दिया.पूरी भारतीय हॉकी टीम ने एक दूसरे से कुछ फिट की दूरी पर खड़े होकर तालियां बजाई. कॉमनवेल्‍थ गोल्‍ड मेडलिस्‍ट अपूर्वी चंदेला ने अपने घर की छत से इसमें योगदान दिया.भारत की स्‍टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने ताली बजाते हुए कोरोना वायरस से लोगों को बचाने में जुटे हीरो को सेल्‍यूट किया है, जो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं.भारत की स्‍टार निशानेबाज हिना सिद्दू ने सभी का शुक्रिया अदा किया. उन्‍होंने कहा कि इस महामारी से लड़ने के लिए सभी का शुक्रिया.